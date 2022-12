Catene da neve universali, SUPER PREZZO su Amazon

L’inverno è ufficialmente arrivato e con esso anche la possibilità di nevicate. E’ importante, soprattutto per coloro che vivono in zone ad alta quota dove la neve è parte integrante della stagione invernale, non farsi cogliere impreparati. Perciò ecco le catene da neve universali che fanno al caso tuo. Puoi acquistarle adesso su Amazon e usufruire di un coupon del valore di ben 20 euro.

In pratica dal prezzo inziale di 69,99 euro applicando il coupon saranno tue a soli 49,99 euro, un prezzo davvero davvero super.

Affronta la stagione invernale con il giusto equipaggiamento con le catene da neve universali Eocooy

Le catene da neve universali Eocooy proposte si adatta alle seguenti dimensioni 205/ 215/ 225/ 235/ 245/ 255/ 265 e 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70 e R15, R16, R17, R18 e più. Sono poi adatte per la maggior parte dei modelli di veicolo come camion, auto, SUV, eccetera, con una larghezza dello pneumatico di 205mm a 265mm, e anche su pneumatici con qualsiasi diametro del cerchio (ad eccezione di ruote in ferro perforato).

Il materiale con cui queste catene sono realizzate è di altissima qualità. E’ presente un cavo metallico in acciaio aeronautico industriale, forte e resistente all’usura e allo scivolamento, e resiste benissimo alle basse temperature. Poi vi sono perline isolanti in gomma che migliorano e aumentano la durata del filo d’acciaio.

Installare le catene da neve universali Eocooy è davvero semplicissimo. Difatti non è necessario utilizzare un jack o spostare l’auto. Inoltre il tensionatore meccanico stringe la catena da neve in modo comodo e sicuro e il collegamento risulterà estremamente forte. Tutte queste caratteristiche fanno sì che le catene garantiscano la massima aderenza ovviamente a velocità massime fino a 40 km/h e aiutano gli pneumatici più scivolosi a procedere il viaggio in tutta sicurezza anche in condizioni di scarsa trazione come a causa di neve, ghiaccio ma anche sabbia o fango.

Non farti cogliere impreparato dalle nevicate, acquista ora su Amazon le catene da neve universali Eocooy e approfitta del coupon di 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.