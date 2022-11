Catene da neve tessili: la tua SICUREZZA in strada

Per la tua sicurezza in strada in previsione delle giornate rigide e della neve, acquista queste catene da neve tessili su Amazon con uno sconto interessante.

Un prezzo piccolo piccolo per una grande sicurezza: le catene da neve tessili a marchio Grip si trovano su Amazon oggi al prezzo di 28,36€ grazie all’11% di sconto presente in pagina, e sono una garanzia per i tuoi viaggi in automobile. Acquistando queste catene da neve tessili riceverai anche la custodia in finta pelle, omologata per l’uso in caso di segnaletica stradale, e le istruzioni su come montarle. Facili da usare e molto intuitive, si montano in soli 3 minuti e rappresentano una piccola rivoluzione nel mondo delle catene da neve.

Compatibili sia con i sistemi di sicurezza ABS che con quelli SP, le catene da neve in tessuto rappresentano una sorta di “calze” da infilare direttamente sullo pneumatico. A differenza delle tradizionali catene metalliche, quelle in tessuto non rovinano in alcun modo la superficie delle gomme e sono semplicissime sia da montare che da smontare.

Perfetta aderenza su ghiaccio e neve

La copertura in tessuto protegge gli pneumatici fornendogli un’aderenza pressoché perfetta su ghiaccio, neve e terreni scivolosi. Vengono infilate proprio come un guanto e rimangono ferme grazie all’elastico. Decisamente meno rumorose rispetto alle classiche catene, lavorano però come quelle in acciaio ma senza appesantire lo penumatico e soprattutto senza rovinarlo. Omologate per norma di legge, le catene da neve tessili sono il compromesso ideale fra sicurezza e praticità, grazie all’installazione immediata che può essere fatta da chiunque.

Cosa aspetti? Acquista subito le catene da neve tessili e sostituisci le tue vecchie catene in acciaio: approfitta dello sconto dell’11% su Amazon e portale a casa pagando solo 28,38€ rispetto ai 31,72€ dal prezzo originale.

