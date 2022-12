Catene da neve tessili o classiche: scegli la migliore

Arriva l’inverno, e con lui la necessità di contrastare ghiaccio e neve mentre si viaggia in auto. Acquista catene da neve auto classiche o scopri la differenza con quelle tessili, che su Amazon e non solo stanno prendendo molto piede.

Ghiaccio e neve possono rappresentare una grande problema per la viabilità, per questo si dovrebbe sempre essere equipaggiati per affrontare questa evenienza. Le catene da neve non solo sono obbligatorie, ma sono un vero e proprio salvavita. Se è vero che le catene da neve sono necessarie e obbligatorie a bordo del veicolo, è anche vero che sul mercato esistono delle alternative altrettanto valide alle classiche catene in acciaio: si tratta delle catene da neve tessili, che assicurano comunque un buon grip e sono più facili da riporre e portare con sé.

Quando ci si trova a dover fare una scelta, però, qual è l’opzione migliore? La classica catena in acciaio, oppure quella nuova tessile, che in meno spazio e più leggerezza assicura più o meno le stesse performance? Vediamo insieme alcune differenze.

DIFFERENZA FRA CATENA CLASSICA E CATENA TESSILE

La catena tessile è anche conosciuta come “guanto da gomma” per via della sua vestibilità. La differenza principale sta proprio nella facilità di installazione, più immediata con quella tessile. È anche vero però che possono essere utilizzate unicamente in presenza di neve e ghiaccio, e se si guida per un tratto dove non sono presenti sull’asfalto si rovinano facilmente.

In poche parole: per la facilità, benissimo le catene tessili. Per la resistenza, via alle classiche catene in acciaio.

