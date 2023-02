Cassa Bluetooth Portatile: quasi a METÀ prezzo su Amazon

L’unico modo per ascoltare la propria musica preferita, a un’ottima qualità, ovunque vuoi tu è procurarsi un dispositivo di riproduzione, magari una Cassa Bluetooth Portatile.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistarne una quasi a metà prezzo, grazie allo sconto del 40% su Amazon.

Le tue canzoni preferite a qualità top con la Cassa Bluetooth Portatile

La Cassa Bluetooth Portatile è in grado di offrirti un suono sorprendentemente buono, caratterizzato da una notevole potenza, che potrai portare ovunque vorrai.

Ovviamente, un dispositivo del genere risulta perfetto per l’uso esterno, magari in spiaggia, campeggio o giardino.

Supportando la connettività Bluetooth, è compatibile con praticamente tutti i dispositivi, ma la riproduzione può essere effettuata anche tramite scheda micro SD o TF e cavo USB.

Ovviamente, se vorrai riprodurre canzoni da scheda USB o TF, è in grado di leggere solamente formati mp3 e wav, ma non altri, come word ed excel.

Altra caratteristica non indifferente è la protezione IPX5 di cui è dotato, che lo protegge dai danni dell’acqua e della polvere.

Per quanto riguarda la batteria, ha una capacità tale da assicurarti fino a 12 ore consecutive di riproduzione.

Da sottolineare la possibilità di collegare contemporaneamente due altoparlanti di questo tipo allo stesso dispositivo, al fine di ottenere un suono stereo surround.

Essendo estremamente compatto, non avrai alcun problema a riporlo all’interno di una borsa o di uno zaino.

La Cassa Bluetooth Portatile è un ottimo dispositivo per ascoltare dove vuoi tu la tua musica preferita, ma senza rinunciare ad un audio di qualità.

Scegli oggi di acquistare questa fantastica cassa, per approfittare di uno sconto che ti assicurerà un risparmio di quasi 20€ sul prezzo di listino!

