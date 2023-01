Cassa Bluetooth Portatile Potente: offerta BOMBA su Amazon

Se desideri portare sempre con te la tua musica preferita, ma a volumi non indifferenti, allora dovresti correre su Amazon e approfittare della fantastica offerta che ha riservato ai suoi clienti: la Cassa Bluetooth Portatile Potente in sconto del 30%!

La tua musica preferita sempre con te con la Cassa Bluetooth Portatile Potente

Solo con un dispositivo del genere potrai assicurarti un suono potente, surround a 360° e con bassi a dir poco impressionanti.

Potrai perfino collegare due altoparlanti contemporaneamente per goderti un’esperienza sonora ancora più immersiva, mentre, pigiando il pulsante “Bass” ascolterai dei bassi potentissimi.

Il suono surround a 360° trasformare l’ambiente circostante in un vero e proprio home cinema.

Le luci RGB sono sicuramente molto piacevoli alla vista, dato che cambieranno ritmo e colore in base al ritmo della musica in riproduzione.

Come gran parte dei dispositivi di questo tipo, la Cassa Bluetooth Portatile Potente è impermeabile, quindi potrai tranquillamente utilizzarla in spiaggia o in piscina.

La grande compattezza che la contraddistingue la rende facilmente trasportabile ovunque.

Per quanto riguarda la connettività, supporta Bluetooth 5.3, assicurando sempre una connessione stabile e veloce.

Potrai inserire al suo interno una scheda TF da 32 GB, oltre che collegare un cavo AUX, così da riprodurre la musica preferita dal tuo smartphone.

La batteria è assolutamente all’altezza, dato che ha una capacità di 3.600 mAh e un’autonomia di 30 ore a volume medio.

Per la ricarica, si utilizza un cavo USB di tipo C.

La Cassa Bluetooth Portatile Potente è il regalo perfetto per chi non intende mai rinunciare alla sua musica preferita!

Puoi temporaneamente acquistare questo interessante prodotto scontato del 30% grazie alla promozione di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.