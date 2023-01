Cassa Bluetooth Portatile da portare ovunque a prezzo STRACCIATO

Una Cassa Bluetooth Portatile è sempre un valido compagno di viaggio, perché accompagna le tue avventure con la colonna sonora che più desideri.

Oggi ti propongo una promozione che non puoi farti scappare, perché puoi avere tutta la qualità di JBL a un prezzo speciale: la Cassa Bluetooth Portatile è ora in sconto del 30% su Amazon.

La tua musica preferita sempre con te con la Cassa Bluetooth Portatile

JBL è una garanzia di qualità per le casse Bluetooth, perché assicura sempre bassi potenti e una riproduzione in streaming di alta qualità dal tuo smartphone o tablet.

Il design di questa cassa JBL salta subito all’occhio: i colori vividi, gli inserti e le piccole dimensioni garantiscono uno stile di tendenza, ma allo stesso tempo audace.

Le dimensioni estremamente compatte sono un punto di forza di questo dispositivo, perché ti permette di portarlo con te ovunque vuoi, senza dover sopportare un grosso ingombro.

Come ogni cassa che si rispetti, anche questa è impermeabile (è dotata di certificazione IPX67), così da utilizzarla in spiaggia o in piscina.

Non avere timore delle prestazioni della batteria: con un un’unica ricarica ti assicurerai ben 5 ore di riproduzione ininterrotta attraverso qualsiasi dispositivo che supporta il Bluetooth.

Il prodotto include, oltre allo speaker Bluetooth, anche un cavo USB di tipo C, una guida rapida per l’utente, una scheda garanzia e una scheda dati

Se hai sempre desiderato ascoltare la tua musica preferita durante gite, escursioni e viaggi, allora dovresti considerare l’acquisto della pratica Cassa Bluetooth Portatile a marchio JBL.

In particolare modo adesso, che è attiva un’interessante promozione che sconta del 30% il prezzo di listino, costando solo 27,99€!

