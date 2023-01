Cassa Bluetooth con BASSI POTENTI quasi a metà prezzo

Ci sono alcune canzoni che, se arricchite con bassi potenti, offrono un’esperienza di ascolto nuova e a dir poco imperdibile.

Per farlo, però, è necessario dotarsi di una Cassa Bluetooth all’altezza, come quella temporaneamente in offerta su Amazon, oggi quasi a metà prezzo!

Bassi incredibili con la Cassa Bluetooth

Il suono di questa Cassa Bluetooth è davvero buono, garantendo sempre una notevole potenza, così da risultare perfetta sia per l’uso interno, che per quello esterno.

Così come per molte altre casse Bluetooth, avrai la possibilità di collegare due altoparlanti l’uno all’altro, così da ottenere un suono surround.

Questa Cassa Bluetooth garantisce ampia compatibilità, infatti oltre a supportare la riproduzione Bluetooth, abbiamo anche connettività USB e con scheda Micro SD/TF da 32 GB massimo.

La scheda USB/TF, però, è in grado di riprodurre solo file in formato mp3 e wav.

Si tratta di un dispositivo impermeabile, grazie all’involucro IPX5, che ti offre resistenza agli schizzi e alla pioggia. Ciò significa che potrai portarlo con te senza alcun problema anche nelle gite fuori porta e nelle escursioni.

Da evidenziare l’ampia capacità della batteria, di ben 2.500 mAh, capace di riprodurre fino a 12 ore di musica a 2/3 del volume massimo.

La connettività Bluetooth supportata dalla Cassa Bluetooth è la 5.0, che assicura una migliore portata wireless, oltre che una connessione più efficiente con gli smartphone e gli altri dispositivi. Infatti, è possibile ascoltare l’altoparlante fino a 10 metri di distanza dallo smartphone.

Con la Cassa Bluetooth avrai l’opportunità di ascoltare la tua musica preferita anche fuori casa, ma con dei bassi estremamente potenti, che faranno divertire non poco te e i tuoi amici!

Visita subito la pagina Amazon della Cassa Bluetooth per acquistarla al prezzo speciale di 23,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.