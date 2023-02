Casa PULITA con l’Aspirapolvere Vactidy, su Amazon OCCASIONE WOW!

Tieni la tua casa pulita con il prodotto migliore sul mercato. Sto parlando dell’ultimo modello dell’Aspirapolvere della Vactidy. Sulla piattaforma di Amazon potresti trovarlo ad un prezzo molto interessante.

Non farti scappare questa occasione, potrebbe essere un prodotto che potrebbe darti diversi vantaggi ed aiutarti nel tenere la tua abitazione pulita ed igienizzata. Approfittane subito, non so per quanto tempo possa durare questa opportunità.

PULIZIA ASSICURATA CON L’ASPIRAPOLVERE VACTIDITY!

Potrai pulire in un modo unico e smart casa tua. Basti pensare che l’aspirapolvere della nota marca ha una batteria V8 ed è dotato di una spazzola elettrica a turbina 2 in 1 che integra setole dure e morbide su un unico rullo. Grazie a questa caratteristica potrai pulire tranquillamente i tappeti ed i pavimenti. Questo ti sarà possibile grazie, anche, alla modalità Auto, da 12kPa, ed alla modalità Max, 20kPa.

Importante da sottolineare il fatto che l’Aspirapolvere della Vactidy è stata realizzata con una batteria al litio a 6 celle da 2200 mAh. Non farti scappare questo prodotto, grazie a questa caratteristica avrai ben 35 minuti di autonomia per le pulizie domestiche quotidiane con una semplice ricarica di solo 2,5 ore. Interessante il fatto che la batteria può essere ricaricata e sostituita separatamente.

Grazie ai due fari a LED potrai pulire tranquillamente e senza preoccupazioni tutto lo sporco che si raggruppa nei luoghi bui della casa. Inoltre, grazie alla testa flessibile girevole a 180° potrai aspirare anche gli angoli ciechi sotto i mobili.

Da sottolineare il fatto che il peso dell’Aspirapolvere della Vactidy è di soli 2,35 kg. Non farti scappare questo prodotto. Sulla piattaforma di Amazon potrai trovare il tutto a 109.00 euro grazie allo sconto del 22%. Inoltre, potrai applicare il coupon sconto da 10 euro. Approfittane subito.

Aspira senza preoccupazioni ed in un modo incredibile. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello dell’Aspirapolvere della Vactidy, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.