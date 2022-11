Caricatore wireless per auto: SCONTO TOP pre Black Friday

Con un coupon flaggabile del 15% di sconto, puoi acquistare su Amazon l’esclusivo caricatore wireless auto per supportare il tuo cellulare in sicurezza.

Una chiamata di lavoro mentre guidi, una telefonata dalla tua dolce metà, una richiesta importante: molti sono i motivi che possono portarci a volere il cellulare a portata di mano anche quando siamo in auto. JOYROOM ha ideato un supporto per smartphone super potente e a prova di caduta, che è anche un caricatore wireless per la batteria. Compatibile con iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei e non solo, questo piccolo accessorio dispone di protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione e sovracorrente, e controllo della temperatura. Ma non finisce qui…

Ultra stabile e a prova di curve e buche, i morsetti solidi di questo supporto auto sostengono facilmente fino a 20kg. Una potenza incredibile e una sicurezza senza pari per il tuo cellulare, che rimarrà immobile mentre riceve una ricarica fino al 100% grazie alla presenza della doppia bobina. 3 volte più stabile della norma e compatibile con bocchette d’aria verticali e orizzontali.

Dotato di luci a led e guida sicura

Il supporto e caricatore wireless per auto della JOYROOM è arricchito da una luce a led blu che ti consente di trovarlo immediatamente anche con il buio. Appena inserito il cellulare sul supporto, la luce si spegne automaticamente per non interferire con la visione notturna e garantirti una guida sicura e senza distrazioni. Se vuoi potrai sempre accendere la luce a led, tenendo premuto per 5 secondi il tasto apposito.

Un design incredibile, un caricatore potente e un supporto super sicuro per il tuo smartphone: acquista oggi il caricatore JOYROOM approfittando dello sconto flaggabile del 15%, pagandolo così solo 31,44€ invece di 36,99€. Approfitta del pre Black Friday e cogli l’occasione al volo.

