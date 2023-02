Caricatore wireless 3 in 1: GENIALATA a super prezzo

Se l’idea di caricare fino a 3 dispositivi in contemporanea, ovvero smartphone, AirPods e Apple Watch, ti stuzzica, allora ecco l’occasione che fa per te: il Caricatore wireless 3 in 1 scontato del 25% su Amazon!

Carica fino a 3 dispositivi contemporaneamente con il Caricatore wireless 3 in 1

Grazie a questa stazione di ricarica induttiva, riuscirai a caricare non solo smartphone come iPhone, ma anche tutti gli altri dotati di funzione di ricarica wireless, come:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S7

Huawei P40

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Il Caricatore wireless 3 in 1 è caratterizzato da un design pieghevole e regolabile.

Infatti, è in grado di supportare gli angoli di visione verticali e orizzontali, offrendo la visione ottimale per guardare videoconferenze e video durante la ricarica.

Il design a doppia bobina, invece, offre una superficie di ricarica più ampia.

Ovviamente, il Caricatore wireless 3 in 1 è dotato di tutti i sistemi di sicurezza necessari, grazie all’avanzata tecnologia di controllo automatico, che offre protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione, ma anche rilevamento di corpi estranei e monitoraggio della temperatura.

Per alimentare il supporto, si usa l’adattatore da 18 W incluso, che riuscirai a ricaricare completamente nel giro di 3 ore.

La velocità di ricarica della tecnologia wireless è innegabile: basti pensare che è in grado di ricaricare fino a 4 volte velocemente rispetto ai normali caricabatterie.

Il prodotto include, oltre alla stazione di ricarica, un adattatore da 18 W, un cavo per l’alimentazione di tipo C e un manuale per le istruzioni.

Il Caricatore wireless 3 in 1 è un ottimo dispositivo per ricaricare contemporaneamente e velocemente smartphone, AirPods ed Apple Watch.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistarlo scontato del 25% su Amazon.

