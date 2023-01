Caricatore ORIEMAC, su Amazon SCONTO SUPER!

Quanto è disordinata la tua scrivania? Troppi cavi che spuntano e fanno sì che tu non abbia spazio per ricaricare i tuoi dispositivi? Su Amazon potresti trovare il prodotto che potrebbe darti una grossa mano. Sulla piattaforma di shopping online troverai, ad un prezzo interessante, l’ultimo modello di Caricatore Wireless della ORIEMAC. Non farti scappare questo prodotto, diversi sono i vantaggi che potrebbe apportare alla tua vita. Approfittane adesso, non so per quanto tempo possa durare il tutto.

Sulla piattaforma di shopping online di Amazon ho trovato il tutto ad un prezzo molto opportune grazie, anche, allo sconto di oggi. Potrai acquistare l'accessorio della nota marca con soli 28.99 euro. Potrai applicare, anche, il coupon sconto da 6 euro così risparmierai qualcosina.

CARICATORE ORIEMAC, CARICA TUTTO VELOCEMENTE!

Importante da dire il fatto che è solo compatibile con gli strumenti dell’iPhone. Potrai caricare simultaneamente ben tre dispositivi dato che il prodotto, un caricabatterie 3 in 1, è stato progettato in modo tale da caricare allo stesso tempo iPhone, Apple Watch e Airpods. Da sottolineare il fatto che i tuoi strumenti si caricheranno velocemente dato che il tutto è alimentato dall’adattatore da 15W.

Importante da dire il fatto che il caricatore wireless della ORIEMAC adotta una tecnologia di protezione intelligente, la quale fornisce un controllo della temperatura ed una protezione da sovratensione per garantire la sicurezza.

Potrai regolare, nel modo che venga più comodo a te, l’angolazione del supporto del telefono. Il tutto è stato realizzato in modo tale da poter raggiungere una distanza adeguata seguendo i tuoi spazi e bisogni. In questo modo potrai caricare correttamente il tutto.

Da sottolineare il fatto che il caricatore della nota marca emette fino a 15 W per iPhone, 5 W per AirPods e 3 W per iWatch.

Caricatore Wireless della ORIEMAC, in offerta su Amazon.

