MENO DI 10€ per il caricatore auto con 2 porte USB

Un prezzo piccolissimo per un caricatore auto con 2 porte USB universali per caricare tantissime tipologie di smartphone e rimanere sempre connessi anche con poca batteria. Scopri le sue caratteristiche.

Quante volte ci capita di salire in auto e accorgerci che il nostro cellulare non ha abbastanza batteria? Se poi viaggiamo insieme ad un amico o al nostro compagno, capita che persino loro possano avere il cellulare scarico. Non poter utilizzare il navigatore o essere impossibilitati a fare una chiamate urgente è un disagio non indifferente: per questo nasce l’adattatore USB per caricabatteria da auto della Rampow, oggi disponibile su Amazon con un super sconto del 19% con un coupon flaggabile per avere un ulteriore 30% di sconto sul prezzo finale.

Pagherai solamente 9€ per un accessorio immancabile in ogni auto. Doppie porte per ricarica simultanea alla massima velocità e prestazioni di altissima qualità, con una superficie antiscivolo per garantire una presa sicura contro la caduta del caricabatterie tra i sedili.

Indicatore LED intelligente

Il dispositivo di ricarica con doppia porta USB comprende un indicatore LED intelligente e discreto che si accende quanto lo si collega all’accendisigari, così da poter identificare l’entrata delle porte USB anche al buio. Facilissimo da trasportare grazie alle sue dimensioni ridotte e dotato di chip intelligente per evitare problemi di cortocircuito e sovratensione.

Il caricatore auto con 2 porte USB della RAMPOW ha una compatibilità universale con tutti gli smartphone iOs e Android, e va benissimo anche per tablet, iPad e altri dispositivi. Acquistalo oggi su Amazon al prezzo shock di sole 9€ grazie al 19% di sconto e al coupon flaggabile per avere un altro sconto del 30% applicato nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.