Bosch Caricabatterie Smart: MEGA SCONTO Black Friday

Con il 31% di sconto e un prezzo conveniente, oggi puoi acquistare su Amazon il caricabatterie intelligente automatico per non restare mai… a piedi. Scopri come.

Bosch ha ideato un caricabatterie intelligente adattato per batteria da 6V e 12V, perfetto per scooter, automobili (moderne e d’epoca), moto, camper, furgoni e non solo. Ha un funzionamento intelligente con un microprocessore interno integrato in grado di rilevare la tensione della batteria, arrivando alla carica desiderata. Puoi trovarlo oggi su Amazon con uno sconto del 31% in occasione del Black Friday, pagandolo solamente 46,81€.

Il caricabatterie auto è dotato di un indicatore LED per il risparmio energetico e per seguire lo stato di carica. È possibile ricaricare una batteria quasi al 100% delle sue capacità, e l’accessorio comprende un sistema di protezione di sicurezza da cortocircuito, surriscaldamento e spegnimento automatico.

Potenza di avviamento certificata

Il caricabatterie da auto, moto e furgoni della Bosch è perfetto quando si verifica un malfunzionamento della batteria o un problema di avviamento. Può capitare molto più spesso di quanto si immagini, soprattutto se per lungo tempo la macchina non è stata utilizzata o la moto è rimasta spenta in garage. Immagina la comodità di averlo sempre con te, un aiuto concreto in momenti di possibile difficoltà che ti faranno ripartire in poco tempo e in maniera sicura.

Facilissimo da utilizzare, grazie all’unico pulsante presente e l’indicatore LED per seguire lo stato di carica, il caricabatterie da auto Bosch è perfetto anche per camper, furgoni, moto, trattori auto d’epoca e tanto altro ancora. Acquistalo al prezzo offerta per il Black Friday di Amazon con il 31% di sconto attivo in pagina e a sole 46,81€. Viaggia sempre sicuro con Bosch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.