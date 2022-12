Cappellino ABARTH con visiera in SUPER SCONTO

Scegli di vestire le tue passioni, letteralmente: acquista questo splendido cappellino con visiera curva a marchio Abarth, oggi in sconto su Amazon. Porta sempre con te i loghi preferiti delle case automobilistiche.

Quando una passione è pulsante, si desidera averla sempre addosso: le mode di oggi stanno sdoganando capi di abbigliamento che riportano i loghi delle case automobilistiche preferite dalle persone, come nel caso di questo cappellino con visiera curva in tessuto tecno di altissima qualità e texture a basso rilievo e ricco di dettagli HQ a marchio Abarth. Il design è quello autentico della casa automobilistica, il cappellino presenta una misura standard da uomo e materiali di qualità superiore per un’ottima vestibilità e resistenza.

Puoi averlo con visiera curva, come quello in foto, oppure con visiera piatta e visiera curva a rete, sia in bianco che in nero. È un prodotto ufficiale realizzato in Italia, con colori brillanti e confezionato con l’apposita etichetta olografica con numero di matricola progressivo che ne attesta l’autenticità.

Tantissimi dettagli interni ed esterni

Il cappellino presenta un’ampia gamma di dettagli: il logo Abarth cucito sulla parte anteriore e posto sulla visiera del cappellino, i profili rosso fuoco, la scritta Abarth sulla parte anteriore del capellino e serigrafie in rilievo dello scorpione su tutta la testa. La fascetta per stringere la circonferenza ha una piccola placca di metallo con lo scorpione raffigurato, e l’interno del cappellino è dotato di etichetta ufficiale Abarth e logo ripetuto anche sul cartellino.

Non attendere oltre, il perfetto regalo di Natale è già qui: acquista il capellino ufficiale a marchio Abarth per uno splendido regalo da mettere sotto l’albero per soli 29.90€ grazie allo sconto del 16% presente su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.