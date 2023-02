BUONA lettura, su Amazon eReader Kobo Libra SCONTO WOW!

Sei un amante della lettura? Se lo sei non farti scappare il nuovo eReader Kobo Libra 2. Potrai trovarlo sulla piattaforma di Amazon ad un prezzo da leccarsi i baffi. Fai la scelta giusta, sono certo che non te ne pentirai. Se decidessi di acquistarlo oggi potresti usufruire dello sconto dell’11%. Approfittane subito, non so per quanto tempo possa durare il tutto. Affrettati!

BUONA LETTURA CON IL EREADER KOBO LIBRA!

Il prodotto in questione ha subito diverse modifiche ed aggiornamenti rispetto ai modelli precedenti. Basti solo pensare che ha un display più veloce, un maggiore contrasto e volta le pagine più rapidamente. Inoltre, i tuoi occhi dopo la lettura potranno essere meno stanchi grazie alla luminosità regolabile di ComfortLight PRO ed alla tecnologia di riduzione della luce blu. Quest’ultime limiteranno l’affaticamento degli occhi.

Da sottolineare la caratteristica interessante della modalità scura. Quest’ultima ti offrirà la possibilità di scegliere l’opzione del testo bianco su sfondo nero. Non farti scappare questo prodotto, sono certo che potrebbe esserti molto comodo ed utile grazie al suo particolare design ergonomico che ti permetterà di portarti ovunque sempre con te l’eReader Kobo Libra 2.

Molto interessante il fatto che il prodotto in questione supporta gli audiolibri Kobo tramite la tecnologia wireless Bluetooth. Per poter utilizzare, però, questa funzione è necessario disporre di cuffie wireless Bluetooth o di un altoparlante. Anche in caso di pioggia potrai stare tranquillo grazie al fatto che esso è impermeabile fino a 60 minuti e fino a 2 metri di profondità.

Non farti scappare questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai. Basti solo pensare che l’eReader Kobo Libra 2 ha ben 32GB di memoria, i quali saranno sufficienti per contenere una grande quantità di libri. Approfittane subito di questa occasione, sono certo che non te ne pentirai.

Leggi tranquillamente tutti i libri che vorrai, sono certo che non te ne pentirai di questo bellissimo accessorio. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello dell’eReader della Kobo, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.