Bundle di accessori per bici a prezzo MINIMO

Tutto quello di cui hai bisogno per la tua bici è qui, con il bundle accessori bici, temporaneamente scontato del 20% su Amazon. Si tratta di un’ottima opportunità per rendere più sicura ed efficiente la tua bici.

Questo set contiene:

Luci a LED anteriori e posteriori

Lucchetto antifurto

Specchietti retrovisori

Borsa per bici

Campanello

Portaborraccia

Accessori indispensabili per la tua bici a basso prezzo

Se possiedi una bici, non puoi fare a meno di questi accessori, fondamentali non solo per migliorare la tua esperienza di guida, ma soprattutto per la tua sicurezza.

Infatti, il bundle accessori su Amazon contiene un set di luci per bici a LED anteriori e posteriori, con 3 modalità di illuminazione, che ti renderanno ben visibile anche al buio.

Altro accessorio molto interessante è l’apposita borsa per bici impermeabile, dove potrai custodire il tuo smartphone, ma anche altri oggetti, senza che doverti appesantire le tasche, e il pratico portaborraccia, indispensabile per chi pedala a lungo o si cimenta in escursioni, fissato attraverso un sistema sicuro ed affidabile.

Questo set tiene alla sicurezza della tua bici, infatti include anche un utilissimo lucchetto, sbloccabile con una password a 5 cifre: potrai finalmente dire addio alle piccole chiavi, che si perdono con molta facilità.

Si tratta di un sistema di sicurezza molto efficace, realizzato in acciaio resistente al taglio, che terrà alla larga ladri e malintenzionati. Infine, il bundle contiene anche un campanello e 2 specchietti per bici, molto utili se si guida in città.

Puoi usufruire per un periodo limitato di un coupon del 20% su Amazon, che ti farà assicurare questo fantastico set di accessori per bici a un prezzo davvero conveniente. Non perdere l’occasione di avere tutto l’indispensabile per la tua bici a soli 27,99€

