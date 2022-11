Borsa per moto a PREZZO BOMBA su Amazon

A bordo della propria moto, gli spazi non sono un granché. Infatti, trasportare con sé determinati oggetti può risultare impossibile in assenza di una borsa capace di custodirli. Oggi ti propongo una di elevata qualità in offerta ad un prezzo incredibile: la Borsa per Paraurti a soli 39,99€ grazie allo sconto del 20%!

Custodisci i tuoi oggetti nella Borsa per Paraurti

Finalmente, trasportare con te carichi leggermente ingombranti non sarà più un problema, grazie alla pratica Borsa per Paraurti, scontata del 20% su Amazon.

Si tratta di una borsa multiuso, con ben quattro punti di fissaggio rapidi di montaggio e smontaggio. In questo modo, è possibile installarla sui pali di protezione della moto o sulla coda.

Il prodotto include una comoda tracolla, che rende la borsa trasportabile sulla spalla.

Il materiale di cui è costituita è assolutamente impermeabile, essendo PVC 500D. Inoltre, la borsa adotta una particolare tecnologia di giunzione senza soluzione di continuità, cosa che la rende perfettamente impermeabile.

Da sottolineare la resistenza alla foratura: garantita dalla spugna a doppio strato presente nella parte inferiore. Quindi, non avrai alcun problema nel riempirla di strumenti o oggetti particolarmente duri.

La stabilità è un altro punto di forza della Borsa per Paraurti, dato che la sua parte superiore presenta una fibbia in lega che rende ancora più sicuro il suo contenuto.

Le dimensioni della Borsa per Paraurti sono di 23 x 12 x 44 cm, mentre il peso si assesta sui 680 g.

Da ora in poi non sarà più un problema portare con te oggetti particolarmente pesanti o delicati in moto. Grazie alla Borsa per Paraurti, potrai trasportarli in completa sicurezza e portarli a destinazione in tutta comodità. Puoi approfittare dell’interessante promozione di Amazon su questo prodotto, che offre uno sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.