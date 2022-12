Borsa monopattino elettrico con USB PREZZO STRACCIATO

Stai cercando un accessorio utile e pratico per il tuo monopattino elettrico per poter riporre il tuo smartphone e caricarlo? Oggi puoi acquistare la borsa per monopattino elettrico USB con portacellulare di Outinhao, ad un prezzo mai visto prima d’ora. Si trova in offerta su Amazon a soli 25,99€.

Il tuo smartphone sarà sempre al sicuro e carico quando viaggi in monopattino

Il monopattino elettrico è un mezzo alternativo per muoversi in città, ma occorre avere un posto dove riporre il proprio smartphone mentre viaggi. Questa borsa USB è tutto ciò di cui avrai bisogno.

Questa borsa USB per il monopattino elettrico è impermeabile e anche super resistente. Realizzato con materiale di alta qualità, in grado di proteggere i tuoi effetti personali dalle intemperie.

Inoltre, questa borsa per monopattino contiene un caricatore USB, così potrai utilizzare il navigatore o ascoltare musica quando vorrai. Possiede anche una striscia riflettente, la quale fornisce un chiaro avvertimento ai veicoli che tu stai transitando.

La borsa per monopattino è in grado di contenere un portafoglio, un telefono, le chiavi di casa, una torcia, dei guanti e tanto altro. Molto semplice anche da fissare sul tuo monopattino elettrico. Si adatta molto facilmente a molti modelli di monopattino.

Viaggiare in monopattino elettrico non è mai stato così semplice, potrai riporre il tuo telefono e tenerlo al sicuro durante il viaggio. Oggi puoi acquistare la borsa per monopattino elettrico di Outinhao ad un prezzo super, in offerta su Amazon a soli 25,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.