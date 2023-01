BOMBA Amazon: Smartwatch a metà prezzo

Ormai, non è più complicato trovare smartwatch di buona qualità, capaci di garantire le tipiche funzioni dei modelli di ultima generazione, a prezzi abbordabili.

Hai sempre desiderato possedere uno Smartwatch? Oggi puoi approfittare di un incredibile occasione su Amazon: lo Smartwatch Android a metà prezzo per un periodo limitato!

Questo Smartwatch diventerà il tuo fido alleato

Si tratta di un dispositivo assolutamente all’altezza, con schermo touch screen da 1,69″ e dotato di chip high-tech. È dotato quindi di tutto il necessario per assicurarti delle ottime prestazioni.

È possibile impostare ben 4 livelli di luminosità, per poi regolarli, così da visualizzare in modo più chiaro i dati anche quando sei esposto al sole.

Anche la personalizzazione è un punto di forza, considerando la presenza di 5 temi operativi e di ben 100 quadranti diversi.

Per quanto riguarda il cinturino, è in silicone ed è in grado di adattarsi perfettamente al polso, rendendo questo Smartwatch particolarmente comodo.

A livello di funzioni, offre l’Activity Tracker, che funge da contapassi, calorie e calcolatore di distanza percorsa, ma anche il Cardiofrequenzimetro, il Monitoraggio del sonno e 24 modalità sportive.

Grazie a quest’ultime riuscirai a tenere traccia di tutti i parametri legati al tuo allenamento, quindi numero dei passi, calorie bruciate e distanza percorsa.

Da non sottovalutare la funzione di monitoraggio della salute, ma anche quello del sonno: ti basterà indossare l’orologio prima di riposarti.

Infine, la batteria è sicuramente all’altezza, grazie alla capacità di 300 mAh.

Avere uno Smartwatch, ormai, rappresenta una comodità non indifferente, perché offre una serie di funzionalità che ti facilitano la vita. La funzione di monitoraggio della salute, poi, è ottimo motivo per acquistarlo.

Scegli oggi di acquistare il nuovo Smartwatch Android a metà prezzo: è un’offerta temporanea!

