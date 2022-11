BOMBA AMAZON: Interfono Moto in forte sconto

L’interfono è sicuramente un accessorio indispensabile per un vero motociclista, perché raggruppa una serie di interessanti funzioni e permette di azionarle con grande comodità. Ora, puoi aggiudicarti un doppio interfono a un prezzo a dir poco conveniente: 205,10€.

Rendi smart i tuoi viaggi con l’Interfono Moto

Questo ottimo interfono ti permetterà di comunicare con quattro motociclisti massimo, in un raggio di 1,5 km, una distanza notevole se paragonata a quella di altri modelli di interfono.

Si tratta di un modello compatibile con tutti gli smartphone dotati di connessione Bluetooth e ti permetterà di effettuare e ricevere chiamate, oltre che seguire le indicazioni del navigatore e ascoltare musica.

Inoltre, è compatibile con tutte le tipologie di casco ed è completamente impermeabile, quindi non avere alcun timore di utilizzarlo sotto la pioggia.

La batteria è una grande punto a favore di questo prodotto: garantisce un’autonomia record di 25 ore ed è ricaricabile velocemente grazie alla tecnologia Fast Charge. È perfetto per affrontare lunghi viaggi a bordo della propria amata moto.

Un’altra chicca interessante è che, in caso di chiamata con il passeggero o con un altro motociclista, la musica o la radio andranno automaticamente in background; oltre al fatto che il volume si regola in base alla tipologia di casco indossato, quindi se questo è integrale, modulare o jet.

Un interfono è un accessorio molto utile, che ti facilita la vita non poco durante i tuoi viaggi in moto. Quindi, si tratta di un prodotto che mediamente ha un prezzo non indifferente. Ma adesso puoi approfittare di una grande occasione su Amazon, che ti permetterà di risparmiare ben 40€ rispetto al prezzo originale! Approfittane ora prima che sia troppo tardi!

