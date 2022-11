BOMBA Amazon: Dash Cam GKU scontata del 25%

Quando si fa un incidente si sa: ci si prende un sacco di fastidi per mettersi d’accordo su chi è dalla parte della ragione e chi del torto, ma adesso, potrai finalmente prevenire queste situazioni rognose con una pratica Dash Cam GKU, disponibile su Amazon scontata del 25%!

Proteggiti dagli incidenti con la Dash Cam GKU

Una Dash Cam è molto di più di un semplice accessorio per auto: è un valido alleato in caso di controversie legate a incidenti! Puoi approfittare temporaneamente di una fantastica offerta di Amazon, acquistandola al prezzo di soli 59,99€.

L’ottima risoluzione 2.5K FHD di questa Dash Cam ti permetterà di visualizzare con grande chiarezza tutto ciò che circonda la tua auto, come la segnaletica o altri veicoli, sia di giorno che di notte.

Parliamo di un prodotto 100% smart, infatti ha un sensore che, in caso di collisione, salverà la registrazione degli ultimi minuti in una cartella di emergenza. Ciò significa che non c’è alcuna possibilità di sovrascrizione del video della collisione con la registrazione in loop.

Inoltre, la funzione di monitoraggio del parcheggio ti proteggerà tutto il tempo che il veicolo sarà in sosta, anche 24 ore su 24!

Ovviamente, potrai esibire il materiale registrato nelle richieste di risarcimento e nei rapporti delle Forze dell’Ordine.

Tutte le funzionalità di questa fantastica Dash Cam GKU ad alta definizione sono attivabili grazie alla connettività Bluetooth, che ti permetterà di utilizzarla con grande facilità attraverso il tuo smartphone.

L’installazione sul parabrezza è immediata, grazie al nastro da 3 metri e alla pellicola elettrostatica inclusi nel prodotto.

Perché mai dovresti farti scappare un’offerta del genere? Per un periodo limitato l’ottima Dash Cam DKU è disponibile al prezzo di soli 59,99€, grazie allo sconto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.