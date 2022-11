Bloccadisco Moto con antifurto: sconto BLACK FRIDAY

Un’offerta imperdibile: sconto del 23% in occasione del Black Friday per il bloccadisco da moto con allarme incorporato più venduto su Amazon per la sua categoria. Scopri di più.

Il bloccadisco con lucchetto e antifurto con allarme incorporato è il perfetto alleato contro possibili furti e contro la possibilità che i ladri possano danneggiare la tua due ruote. Oggi può essere tuo a soli 25,49€ grazie alla presenza di uno sconto del 23% già applicato su Amazon. Il bloccadisco REAPP è il più venduto in assoluto della sua categoria, con molte recensioni positive degli utenti che hanno già avuto modo di provarlo.

In assoluto il più venduto su Amazon, il bloccadisco moto REAPP è dotato di sensore sensibile di movimento incorporato che, appena avverte una vibrazione, emette un allarme continuo di 110db per spaventare possibili ladri. Il bloccadisco moto REAPP ha un design impermeabile per renderlo funzionale in ogni condizione atmosferica, anche in caso di pioggia o neve, senza che si formi ruggine esternamente o internamente. Con l’acquisto riceverai anche una pratica borsetta per portare il tuo bloccadisco, che può essere fissata direttamente sul manubrio della moto per non perderlo mai di vista.

Promemoria batteria scarica incorporato

Il bloccadisco moto con antifurto REAPP è pensato per facilitarti al vita al 100%, grazie anche al promemoria per la batteria scarica che ti ricorderà quando la batteria sta per esaurirsi. In questo modo non incorrerai mai nel rischio di un funzionamento errato dell’antifurto sonoro, e saprai sempre quando sostituire le batterie – facilmente e in autonomia. Anche l’installazione stessa dell’antifurto è semplicissima, e non richiedi l’intervento di esperti o meccanici.

Non lasciarti sfuggire quest’occasione: acquista su Amazon il bloccadisco moto con antifurto a soli 25,49€, grazie allo sconto del 23% in occasione del Black Friday. Acquistalo per te o per un tuo amico: un regalo certamente gradito e soprattutto utile.

