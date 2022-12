Bimbi a bordo sempre al caldo con il Sacco termico per seggiolino SUPER CONVENIENTE

Se nei mesi invernali viaggiate con i piccoli di casa a bordo, assicuratevi che siano sempre al caldo grazie al Sacco termico per seggiolino auto marcato Clevamama. L’articolo è disponibile su Amazon ad un prezzo super conveniente, ma affrettatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione.

La spedizione è gratuita ed è possibile richiederla anche presso i punti di ritiro adibiti. La consegna è garantita entro fine anno, ma se volete velocizzare i tempi basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è gratuito a 4,99 euro mensili.

Sacco termico per seggiolino auto Clevamama: il modello universale e funzionale

Il Sacco termico per seggiolino auto Clevamama è ideale per tenere i bambini al caldo, soprattutto quando bisogna affrontare lunghi viaggi.

L’articolo è rivestito in pile di prima scelta e foderato in materiale impermeabile per una sensazione calda e soffice anche con il vento. Il retro del sacco è realizzato con materiale antiscivolo per garantire maggiore stabilità e rimanere in posizione anche in caso di movimenti bruschi o improvvisi.

Le misure del sacco neonato invernale sono 37 x 77 cm e, grazie ai 5 punti per l’imbracatura (da 0+ fino ai 6 mesi circa), è super versatile e si adatta a quasi tutti i seggiolini per auto, gli ovetti e le navicelle in commercio. Il modello può essere utilizzato anche solo come coprigambe nei periodi meno freddi, o lo si può avvolgere completamente fino alla testa grazie al cappuccio con cordoncino regolabile.

Grazie all’apertura frontale è possibile prendere in braccio o coricare il bimbo facilmente senza dover rimuovere il sacco e senza disturbare il piccolo. Inoltre può essere lavato in lavatrice senza nessun problema a 30 gradi.

Per affrontare questi mesi gelidi assicurando il massimo comfort al piccolo di casa, approfittate dell’offerta Amazon sul Sacco termico per seggiolino auto Clevamama. Sono rimasti solo pochi articoli a disposizione quindi affrettatevi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.