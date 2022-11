Bicicletta elettrica pieghevole a prezzo IMPERDIBILE

Uno degli sconti più interessanti del momento è sicuramente quello della Bicicletta Elettrica pieghevole HITWAY, davvero ottima in termini di rapporto qualità-prezzo. Farsi sfuggire un’occasione del genere sarebbe davvero un peccato, dato che puoi usufruire di un coupon di ben 100€ su Amazon!

Pedala senza fatica con la bicicletta elettrica pieghevole

Uno dei punti di forza di questa biciletta, che spinge moltissimi all’acquisto, è la sua versatilità: potrai finalmente pedalare ovunque tu voglia, grazie alla possibilità di piegarla con molta facilità, senza il rischio di rovinarla durante il trasporto, grazie al telaio in carbonio altamente resistente.

Non posso fare a meno di segnalarti il potente motore elettrico, da ben 250 W, che ti permetterà di raggiungere la velocità massima di 25 km/h: una perfomance non indifferente per una bicicletta di questa fascia di prezzo.

Per quanto riguarda l’autonomia, potrai percorrere fino a 70 km con la batteria al litio da 36 V. Le varie modalità di guida sono un’altra chicca che te ne farà innamorare: potrai provare diverse esperienze di guida, con l’uso o meno dell’alimentazione elettrica.

Infine, c’è anche da evidenziare la grande sicurezza garantita da questo prodotto. I freni elettronici, insieme ai doppi freni a disco anteriori e posteriori, ti assicureranno un arresto in completa sicurezza a bordo del tuo mezzo. È inoltre dotata di luce a LED frontale e riflettori anteriori e posteriori, così da essere visibile agli automobilisti anche in condizioni di scarsa visibilità.

Non puoi assolutamente perderti l’occasione di aggiudicarti questa bicicletta simile a un prezzo così basso: infatti, grazie al coupon temporaneo di 100€, potrai acquistarla su Amazon al prezzo scontato di 559,99€. È senz’ombra di dubbio un prezzo al di sotto della media per un prodotto del genere.

Il coupon è temporaneo, quindi approfittane ora e riceverai la bicicletta nel giro di 1-2 giorni con la spedizione veloce del servizio Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.