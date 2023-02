Bicicletta Eleglide, su Amazon SUPER SCONTO di 53€!

Girare per la propria città in bicicletta potrebbe essere un qualcosa si molto comodo e di molto salutare. Tenendo in considerazione il fatto che stanno costruendo diverse piste ciclabili non farti scappare questa occasione. Su Amazon potrai trovare la nuova Bicicletta Elettrica della Eleglide ad un prezzo incredibile. Approfittane adesso, potrai godere fin da subito dei diversi vantaggi.

VOLA CON LA BICICLETTA ELEGLIDE!

Non farti scappare questo prodotto, se ne approfitti adesso potrai trovare ad un prezzo interessante la bici della nota marca. Basti pensare che il tutto dispone di un motore senza spazzole con una coppia di 50Nm. Grazie a quest’ultima caratteristica potrai avere una potenza costante ed incredibile. Rispetto alle altre bike presenti sul mercato questo modello ha un migliore equilibrio generale ed una guida più confortevole.

Da sottolineare l’aspetto che, in combinazione con il cambio a sette velocità di SHIMANO, potrai effettuare cambi di marcia precisi e fluidi. Interessante il fatto che la Bicicletta Elettrica della Eleglide utilizza una batteria da 36V e 12,5Ah integrata nelle barre diagonali del telaio per avere un look più aerodinamico ed elegante.

Non farti scappare questo prodotto, potrai avere un’autonomia di crociera di 100km, che potrebbe essere raggiunta con una carica completa dello strumento. Inoltre, grazie alla sua potenza, potrai raggiungere una velocità massima di 25km/h. Da aggiungere il fatto che il tutto ha due pneumatici da 27,5 pollici che sono superbamente versatili e resistenti alle forature.

La Bicicletta Elettrica della Eleglide utilizza freni a disco anteriori e posteriori. Grazie a questa caratteristica potrai usare meno forza per ottenere la stessa potenza di arresto dei freni meccanici. Non farti scappare questo prodotto. Se decidessi di acquistarlo adesso potresti usufruire dell’interessante coupon sconto pari a 53 euro.

Potrai viaggiare tranquillo e senza nessun problema con questo prodotto, fai la scelta giusta. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello della Bicicletta Elettrica della Eleglide, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.