Bici elettrica Nilox: PAZZA OFFERTA Black Friday

Una bici elettrica è sicuramente il mezzo più adatto per spostarsi in tutta comodità in modo sostenibile. La Bici elettrica Nilox è sicuramente un modello da prendere in considerazione, ora soggetta a un promozione davvero imperdibile, che ti garantirà un risparmio di più di 400 euro su Amazon!

Spostatati in modo sostenibile con la Bici elettrica Nilox

Nilox ha progettato un modello di bici assolutamente all’avanguardia, uno dei mezzi migliori per muoversi senza sforzo nelle vie della propria città a impatto zero. Puoi approfittare di uno sconto pazzesco sulla Bici elettrica Nilox su Amazon.

Questa Bici elettrica è frutto di una collaborazione tra Nilox e National Geographic, creando un modello davvero unico nel suo genere.

Si tratta di una vera e propria Mountain bike, che ti permetterà di muoverti facilmente su ogni tipologia di terreno, grazie alla notevole praticità e versatilità.

L’ottimo controllo fuoristrada è assicurato dalla solida forcella ammortizzata: da ora in poi, pedalare outdoor sarà come farlo in città!

Da sottolineare anche le luci LED attivabili dal display LCD, che ti forniranno una buona illuminazione in ogni situazione.

Se sei preoccupato dell’autonomia, sappi che monta una batteria da 36V, che ti garantisce fino a 60 km di percorrenza in modalità assistita. Ricaricarla richiede tra le 4 e le 5 ore, con la possibilità di estrarla e ricaricarla quando e dove vuoi.

Infine, l’ultimo fiore all’occhiello è rappresentato dal cambio SHIMANO, che ti consente di selezionare fra ben 21 velocità diverse, cambiandole mediante il comodo comando REVOSHIFT posizionato sul manubrio, senza dover allontanare le mani dal manubrio.

Pedalare in modo sostenibile sarà un vero piacere con la Bici elettrica Nilox, prodotta in collaborazione con National Geographic. Poi, farlo ad un prezzo davvero imperdibile, che ti farà risparmiare più di 400 EURO è ancora più piacevole!

