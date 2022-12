Batteria auto sempre sotto controllo con il Voltmetro digitale IN PROMOZIONE su Amazon

Prima di partire per i vostri viaggi natalizi, è importante verificare lo stato della batteria dell’auto per non rischiare di rimanere in panne durante il viaggio. L’operazione può essere effettuata personalmente grazia al Voltmetro digitale marcato MOTOPOWER ad oggi in offerta su Amazon con uno sconto bomba del 33%.

La spedizione dell’articolo è gratuita e può essere effettuata presso un punti di ritiro adibito. La consegna è prevista entro Natale, ma se volete velocizzare i tempi vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Voltmetro digitale MOTOPOWER: caratteristiche e funzionalità

Il Voltmetro digitale marcato MOTOPOWER è lo strumento da avere sempre a disposizione così da tenere sotto controllo lo stato della batteria dell’auto, soprattutto prima di intraprendere un lungo viaggio.

La modalità d’uso è semplicissima: basterà connettere i cavetti del voltmetro alla batteria e leggere i risultati. Lo strumento fornisce una lettura rapida per determinare se una batteria del veicolo necessita di un salto o di una sostituzione.

La gamma di test del voltmetro digitale va da 4 a 20 V CC e, grazie a vari LED colorati sul display digitale illuminato a quattro caratteri, è possibile stabilire lo stato della batteria o dell’alternatore. Inoltre, se la tensione è inferiore a 4 volt lo schermo visualizzerà subito “LO”, mentre se è al di sopra di 20 volt verrà visualizzato “HI”.

L’accuratezza del test di tensione è vicina a 0,01 volt, quindi precisissima, e la sicurezza durante l’uso è garantita essendo dotato di protezione da retromarcia e protezione da sovratensione. L’azienda produttrice offre anche due anni di garanzia sul prodotto e un servizio clienti attivo 24 ore su 24 iscrivendosi al suo sito web.

Vi ricordiamo che il Voltmetro digitale marcato MOTOPOWER ad oggi è in offerta su Amazon con uno sconto bomba del 33%. La spedizione è gratuita e garantita entro Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.