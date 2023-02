Bassi da paura con la Cassa Bluetooth Portatile in PROMOZIONE

Solo con una Cassa Bluetooth Portatile come quella che sto per presentarti, otterrai un suono di incredibile qualità, caratterizzato da bassi davvero profondi e degli alti nitidi.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistarla su Amazon scontata del 32%.

La tua musica sempre con te con la Cassa Bluetooth Portatile

Questa Cassa Bluetooth Portatile è dotata di un driver audio stereo da 10 W, per garantirti il massimo volume, ma senza distorsioni.

Un gran punto di forza di questo dispositivo è l’accoppiamento automatico di due altoparlanti wireless: ciò significa che potrai combinare il suono con quello di un altro, così da ottenere un piccolo sistema surround.

Sono 4 le modalità di lettura delle canzoni:

modalità Bluetooth;

modalità scheda TF;

modalità disco a U;

modalità cavo AUX.

Inoltre, è dotato di protezione impermeabile IPX6, così da utilizzare l’altoparlante anche sotto la doccia o durante attività acquatiche.

Le sue dimensioni estremamente contenute, oltre che il peso minimo, rendono facilmente trasportabile questa Cassa Bluetooth Portatile.

La batteria, con la sua capacità di 4.400 mAh, è in grado di far funzionare l’altoparlante per 24 ore consecutive, se il volume è tra il 50% e il 60%.

È arricchito di luci a LED, che possono cambiare al ritmo di musica.

Supporta connettività Bluetooth 5.0, così da accoppiarsi con i dispositivi in modo ancora più stabile e veloce.

L’azienda madre offre una garanzia di 2 anni, oltre che un’assistenza post-vendita, che potrai contattare in qualunque momento attraverso Amazon.

Ti innamorerai dell’incredibile qualità della Cassa Bluetooth Portatile, con il suo suono cristallino!

Potrebbe essere anche un’ottima idea di regalo per amici e parenti.

Solo temporaneamente, puoi acquistare la Cassa Bluetooth Portatile scontata del 32% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.