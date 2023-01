Avviatore Emergenza per Auto: strumento INDISPENSABILE in sconto

Quando ti ritrovi con la macchina in panne, le soluzioni sono due: chiamare il meccanico più vicino, spendendo cifre a dir poco esorbitanti, o acquistare un piccolo dispositivo: nient’altro dell’Avviatore Emergenza per Auto, temporaneamente in sconto del 17% su Amazon.

Riparti con sicurezza con l’Avviatore Emergenza per Auto

Questo potente Avviatore Emergenza per Auto eroga una corrente di picco di 1000 A e una potenza di 12 V, capace di riavviare in pochi secondi auto, SUV, camion e furgoni.

Interessante la possibilità di utilizzare questo prodotto come power bank, con una capacità a dir poco enorme: ben 13200 mAh, che ti permetterà di caricare i tuoi dispositivi molte volte.

È dotato di protezione IP67 impermeabile, così da utilizzare l’avviatore anche in presenza di pioggia.

È dotato di tre diverse modalità di illuminazione: normale, SOS e stroboscopica, fornendoti un valido supporto nelle tue escursioni in mezzo alla natura.

Ovviamente, questo dispositivo è dotato di tutte le protezioni di cui necessiti, infatti adotta una tecnologia di sicurezza che impedisce inversioni di polarità, cortocircuiti, alte temperature, sovratensioni, sovraccarichi e sovracorrenti, rendendo completamente sicuro questo prodotto.

Acquistando questo prodotto su Amazon, oltre ad ottenere l’Avviatore Emergenza per Auto, riceverai i cavi jumper, un cavo micro USB, un manuale d’uso, tre anni di garanzia e un’ottima assistenza post-vendita.

Potrai tranquillamente contattare l’assistenza dell’azienda madre per qualunque dubbio o problema relativo al prodotto, che ti risponderà nel giro di 24 ore.

L’Avviatore Emergenza per Auto è un dispositivo che tutti dovrebbero sempre avere in auto, perché fornisce un supporto non indifferente in caso di batteria scarica.

Scegli oggi di acquistarlo per usufruire dello sconto del 17% di Amazon sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.