IMPERDIBILE: Avviatore batteria auto in SUPER SCONTO con questo coupon

Adatto a tutti i tipi di veicoli, l’avviatore batteria auto Yaber è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e un coupon per ulteriori 10% di sconto al momento del checkout: non lasciartelo scappare.

Quante volte può capitare di ritrovarsi in panne lontano da centri abitati e officine meccaniche? Per non farsi mai trovare impreparati, un acquisto intelligente è sicuramente l’avviatore e batteria auto della Yaber, oggi su Amazon con un prezzo veramente incredibile: 94,99€ al posto dei 129,99€ iniziali grazie al 27% di sconto.

Ma non è finita qui: puoi selezionare il coupon per ottenere ulteriori 10% di sconto e acquistare questo immancabile accessorio a un prezzo finito di 85,49€!

Starter batteria auto e moto con funzioni di emergenza

L’avviatore per batteria auto Yaber non è solo un impeccabile starter per dare nuova vita alla batteria esaurita, ma è anche un dispositivo di sicurezza con delle funzioni di emergenza integrate come ad esempio:

torcia

spia luminosa

bussola di emergenza

punte in acciaio per rompere finestrini in caso di pericolo

schermo LCD per visualizzare potenza rimanente e stato operativo dell’avviatore di avviamento

Con una corrente di picco a 3500A e una capacità bateria di 23800mAh, l’avviatore di emergenza auto Yaber è il perfetto alleato per ogni situazione di difficoltà. Nella confezione è presente l’avviatore, il cavo d’avviamento smart, un cavo USB C, un manuale d’istruzioni, un adattatore per accendisigari EC-5 e una scatola portaoggetti.

Yaber presenta dei morsetti intelligenti che proteggono da corto circuito, sopra corrente, carica inversa, surriscaldamento e sovraccarico: ordinalo su Amazon a soli 85,49€ usufruendo del 27% già applicato e flaggando il coupon per un ulteriore 10% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.