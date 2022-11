Non rimanere a piedi: Avviatore Batteria in SUPER SCONTO

Per non farsi mai trovare impreparati, acquista l’avviatore per la batteria auto FCONEGY risparmiando ben 32€ dal prezzo originale su Amazon.

Con un amperaggio da 1600 Ampere e un design compatto e portatile, FCONEGY propone il suo Avviatore per la batteria auto a sole 67,99€, grazie allo sconto di 32€ già presente su Amazon. Impermeabile e con torcia a doppio led integrata, questo potente avviatore auto è perfetto per veicoli a diesel e benzina ed è dotato di caricatore wireless ad alta velocità di tipo C da ben 10W. La doppia torcia presente nel dispositivo è super potente e ha anche una modalità SOS che ti farà sentire al sicuro anche se la tua automobile dovesse fermarsi di notte in mezzo alla strada. Un oggetto imperdibile per la tua sicurezza.

Mettere in funzione l’avviatore per batteria è super semplice: basta inserire la spina nel motorino di avviamento e collegare i morsetti in dotazione. Dopo potrai avviare l’auto e rimuovere le pinze, che sono certificate con una protezione smart clamps e che ti proteggono da carica inversa, corto circuito, connessione inversa, polarità inversa, surriscaldamento, scarico eccessivo e over charge.

Avvia veicoli diesel e benzina in pochissimi secondi

L’avviatore batteria FCONEGY non si adatta unicamente alle automobili, ma anche a camion, moto, barche, camper e trattori. Funziona in maniera sicura anche in condizioni climatiche problematiche, come temperature a -20° e temperature alte fino a 65°. All’acquisto riceverai una scatola per conservare il kit, un cavo USB C, un cavo micro USB, un manuale di istruzioni e ovviamente l’adattatore per accendisigari EC-5 per il tuo nuovo avviatore auto FCONEGY.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: acquista l’avviatore batteria in super sconto su Amazon a sole 67,99€ e risparmia 32€ sul prezzo originale.

