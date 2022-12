Auto telecomandata: regalo perfetto per bimbi ora in SCONTO

Avere un’auto telecomandata è un desiderio molto comune tra i bimbi di una certa età, ma ora vogliamo proporti il modello a marchio Kizeefun a un prezzo a dir poco imperdibile, grazie al coupon applicabile del 15% su Amazon.

Fai sfrecciare ovunque vuoi l’Auto telecomandata

Si tratta di un’auto telecomandata piuttosto economica, ma caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Aggiudicatela ora acquistandola scontata su Amazon!

Più nello specifico, è un modello monster truck ad alta velocità, alimentato da un motore a doppia spazzola RC 380 particolarmente efficiente.

È in grado di raggiungere i 40 km/h ed è dotata di fari a LED per illuminare al meglio il percorso.

Il trasmettitore wireless è assolutamente all’altezza, grazie a un controllo digitale completo e a un sistema davvero preciso e sensibile. I movimenti e le rotazioni fluide sono garantite dalla tecnologia a 2,4 GHz.

La presenza di sterzo, acceleratore proporzionale e manopole del cambio regolabili fanno sì che questo gioco sia perfetto per tutti i bimbi amanti delle auto, ma anche degli adulti che vogliono divertirsi con un modellino telecomandato.

Da evidenziare il design caratterizzato da sospensioni indipendenti e da una nuova struttura del ponte e dell’alettone.

È dotata di sistema di trasmissione 4WD, che risulta davvero dinamico per il controller di coppia centrale e il differenziale in acciaio.

Per quanto riguarda gli pneumatici, sono in gomma antiscivolo, mentre l’ammortizzatore antivibrante e il telaio trapezoidale sono in nylon.

La batteria singola ha una durata di 25-35 minuti, mentre utilizzandone due, si assicurano tra i 50 e i 70 minuti di gioco.

Questa Auto telecomandata è senz’ombra di dubbio il regalo perfetto per i piccoli amanti delle auto e, più in particolare, delle monster truck.

Puoi acquistare questo interessante prodotto applicando un coupon del 15% sul prezzo di listino di soli 29,99€.

