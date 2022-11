Un aspirapolvere portatile per auto cambierà completamente il tuo modo di pulire. Quante volte ti è capitato di voler dare una pulita alla tua vettura ma ti sei dovuto caricare l’aspirapolvere grande e grosso che hai a casa? Ora puoi evitare questo procedimento abbastanza scoraggiante e pulire la tua auto velocemente e con estrema facilità grazie all’aspirapolvere portatile TEMOLA. Grazie alle offerte Black Friday puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo a dir poco pazzesco. Difatti con il 63% di sconto dal prezzo iniziale di 69,99 euro lo pagherai soltanto 25,59 euro.

Un prezzo davvero irrisorio per un attrezzo che stravolgerà il modo di prenderti cura della tua automobile.

Con l’aspirapolvere portatile per auto TEMOLA pulisci in maniera facile, veloce ed efficiente.

L’aspirapolvere portatile per auto è ricaricabile, dotato di filtro HEPA e ovviamente senza fili. Si tratta di un accessorio per la macchina molto efficace per aspirare piccole particelle come briciole o peli di animali domestici. Ottimo per auto come anche per camper e altri tipi di veicoli ma anche altri luoghi, come per esempio la cucina, poiché dotato di una forte potenza di aspirazione pari a 9KPA. Questo lo contraddistingue dagli altri accessori di questo tipo che sono nella maggior parte dei casi molto deboli.

Grazie all’assenza di fastidiosi fili l’aspirapolvere portatile TEMOLA offre una grande comodità di pulizia. Il design molto leggero e senza fili ti aiuta a muoverti liberamente in ogni spazio anche il più piccolo e difficile da raggiungere. Questo aspirapolvere portatile è davvero completo poiché dotato di 2 diversi tipi di accessori che ti permettono di ottenere un’aspirazione efficiente e una pulizia profonda in ogni luogo. Sono presenti e inclusi nella confezione: 1 spazzola per la polvere e 1 bocchetta per le fessure.

Il filtro HEPA presente è lavabile e ovviamente riutilizzabile. Il contenitore della polvere trasparente e di grande capacità è molto comodo e adatto ad smaltimento dei rifiuti pulito e facile. Questo aspirapolvere portatile per auto cordless impiega circa 3 ore per caricarsi completamente e il tempo di utilizzo continuo è di oltre 15 minuti.

Il prezzo di questo aspirapolvere portatile per auto è davvero imbattibile e irripetibile perciò non puoi proprio lasciartelo scappare. Acquistalo ora su Amazon con lo sconto del 63%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.