Aspirapolvere portatile da auto: IDEA REGALO per guidatori

Non c’è niente di più antipatico di avere briciole e polvere sparse in auto: acquista l’aspirabriciole potente senza fili con uno sconto del 13%, da tenere sempre in macchina con te.

Un design ergonomico e leggero per un accessorio senza fili, trasportabile con facilità e che è persino una power bank per ricaricare il proprio cellulare: non è un sogno, è Litheli LiteVac. Un’aspirapolvere portatile senza fili iper silenzioso che in auto si rivela un vero portento: aspira infatti briciole e polvere con facilità e in maniera definitiva, rimuovendo anche peli di animale, lanuggine e non solo. Aspirazione potentissima ma rumore ridotto, peso ultraleggero di solo 340grammi e sistema di apertura per svuotare la povere con un solo tocco, senza sporcarti le mani.

Basterà aprire e pulire il contenitore per la polvere toccando il pulsante: il contenitore si può rimuovere per pulire in maniera approfondita e grazie alla sua natura traslucida potrai vedere quando è ora di svuotarlo. La doppia filtrazione con 1 maglia d’acciaio e 1 filtro HEPA lo rendono semplicissimo anche da lavare sotto l’acqua, e soprattutto riutilizzabile.

Tanti accessori per la pulizia

Insieme all’acquisto riceverai:

Bocchetta di prolunga piatta per la polvere negli angoli stretti;

Ugello a spazzola per sollevare la polvere ostinata e spazzolarla via completamente;

2 filtri HEPA;

1custodia;

1 cavo di ricarica;

1 cinturino ad anello

Questo aspirabriciole è anche una power bank per il tuo telefono da 4000mAH, con pulsante di accensione e indicare LED a forma U per uscita e ingresso di tipo C. Incluso anche 1 cavo di ricarica e 1 cavo micro USB.

Cosa aspetti? Acquista questo aspirabriciole e aspirapolvere portatile senza fili, potente e versatile, che è anche una power bank per il tuo telefono, a soli 69.99€ grazie allo sconto del 13% attivo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.