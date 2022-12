Aspirapolvere per Auto: sbarazzati della sporcizia a BASSO prezzo

La sporcizia in auto è sicuramente antiestetica e poco salubre per la salute, ma da oggi potrai finalmente liberartene in modo facile e veloce con il pratico Aspirapolvere per Auto, temporaneamente scontato su Amazon del 20%.

Mai più sporcizia in auto con l’Aspirapolvere per Auto

L’unico modo per avere la macchina sempre ben pulita e ordinata è dotarsi di un pratico Aspirapolvere per Auto.

Dovresti approfittare subito dell’offerta di Amazon su questo prodotto, dato che si tratta di uno sconto temporaneo!

Questo piccolo aspirapolvere include tre pratici accessori multifunzione, che ti permetteranno di effettuare una pulizia profonda, a 360°.

Inoltre, grazie al peso davvero ridotto (soli 600 g!), non sarà per nulla faticoso utilizzarlo su tutti gli interni della vettura.

La potenza d’aspirazione è un’altra chicca di questo prodotto: dato che è di ben 70W, così da rimuovere senza sforzi peli e sporco ovunque vuoi tu.

Da sottolineare anche l’estrema silenziosità quando è in funzione.

Per quanto riguarda la batteria, necessita di sole 3/4 ore per caricarsi completamente ed ha un’autonomia di circa 25 minuti, grazie alla capacità da 3×2000 mAh.

Infine, l’ultima caratteristica che vorrei segnalarti è il sistema a triplo filtraggio: il filtro esterno rimuove le particelle più grosse, quindi sabbia e peli di animali domestici, mentre quello interno si serve di uno schermo filtrante e l’ultimo, cioè la spugna filtrante, è in grado di rimuovere il 99,98% delle particelle e della polvere.

Chiaramente, è possibile lavare e riutilizzare i filtri per lungo tempo.

Sono certo che acquistando un prodotto del genere riuscirai a rivoluzionare le abitudini di pulizia della tua auto, rendendo decisamente più facile le relative operazioni.

Puoi assicurarti l’ottimo Aspirapolvere per Auto a un prezzo pazzesco su Amazon cliccando qui!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.