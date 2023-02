Aspirapolvere INSE, SCONTO SUPER su Amazon!

Potrai pulire e tener pulita casa in un modo unico grazie a questo prodotto. Basti solo pensare che grazie all’ultimo modello dell’Aspirapolvere Senza Fili della INSE potrai tenere sempre pulita la tua casa. Approfittane subito. Sulla piattaforma di Amazon potrai trovarlo ad un prezzo imperdibile.

PULISCI CASA CON L’ASPIRAPOLVERE INSE!

Non farti scappare questo prodotto. Basti solo pensare che, a differenza dei modelli delle altre marche, questo è dotato di cinque stadi di sistema di filtraggio sigillante completo: spugna ad alta densità, filtro HEPA, filtro a rete, filtro in acciaio inossidabile e forte separazione a ciclone. Non farti scappare questa occasione, stiamo parlando di un super prodotto.

Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria nel momento meno adatto. Non appunto, la batteria interna del prodotto è ad otto celle e supporta l’aspirapolvere a stick con un’autonomia più lunga. Basta rimanere senza batteria. Importante da dire il fatto che il pacco batteria dell’aspirapolvere della nota marca è rimovibile e può essere caricato dentro o fuori del prodotto.

L’Aspirapolvere Senza Fili della INSE è dotato di un motore digitale brushless avanzato da 265W con oltre 120.000 giri/min. Inoltre, il tutto ha una potenza di aspirazione di 120 AW ed ha una forza di aspirazione, in modalità MAX, di 25KPA. Affrettati, non so per quanto tempo possa durare il tutto quindi non farti scappare questa occasione.

Potrai pulire tutta la tua casa senza doverti preoccupare di non arrivare in certe parti. Non appunto il tutto è girevole di 150° lateralmente e di 90° verticalmente. Grazie a questa caratteristica potrai pulire tranquillamente tutti gli angoli della casa, anche sotto i mobili e nei luoghi più scomodi. Inoltre, grazie ai fari da pavimento a LED potrai illuminare tutti gli angoli bui.

Potrai pulire casa nel migliore dei modi grazie a questo prodotto, non fartelo scappare. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello dell’Aspirapolvere Senza Fili della INSE, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.