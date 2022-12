Aspirapolvere aspirabriciole per la tua auto: PREZZO PAZZESCO

Un aspirapolvere aspirabriciole senza fili è proprio quello che ti serve. Lo puoi usare praticamente ovunque: in casa, in auto o in ufficio. Ora lo puoi acquistare su Amazon ad un prezzo davvero molto basso. Solo 28,04 euro, meno di trenta euro per un prodotto che amerai alla follia.

Aspirapolvere aspirabriciole senza fili potente portatile e ricaricabile

Questo aspirapolvere aspirabriciole senza fili ti aiuterà nella pulizia di qualsiasi tipo di spazio: le scale, la cucina, il divano, l’auto e tutti gli angoli inarrivabili. Tutto questo senza il grande disagio dei fili e con l’estrema fluidità di questo strumento. La sua aspirazione è molto forte grazie all’alta potenza di aspirazione di 3200PA e all’utilizzo di una particolare ventola di metallo integrata.

L’aspirapolvere aspirabriciole ti garantirà una pulizia giornaliera di alta qualità, questo risucchierà facilmente qualsiasi cosa: frammenti di carta, capelli, polvere, residui di alimenti, e tanto altro. Inoltre arriverà a casa vostra dotato di vari accessori, ovvero:

tubo esteso

ugello lungo

filtro HEPA

2 ugelli piatti

spazzola ugello

caricabatterie

manuale utente.

La carica dell’aspirapolvere aspirabriciole portatile è stabile ed efficiente, dotato di batterie da 2200 mAh impiegherà solo 3-4 ore per la ricarica e questa consentirà una pulizia wireless per 25-30 minuti.

Acquista ora su Amazon l’aspirapolvere che cambierà radicalmente il tuo modo di pulire la tua casa e anche la tua automobile. Non aspettare il prezzo così basso fa gola a molti e le scorte non sono infinite.

