Ascolta OVUNQUE musica con questa GENIALATA!

Porta la tua musica ovunque grazie a questo prodotto. Sto parlando dell’ultimo modello di Altoparlante Bluetooth della BlitzMax. Potrai trovarlo, sulla piattaforma di Amazon, ad un prezzo molto interessante. Non farti scappare questa occasione, il prodotto in questione potrebbe farti passare dei momenti molto belli e divertenti. Non so per quanto tempo possa durare questa occasione, quindi ti consiglio di approfittarne subito!

MUSICA OVUNQUE CON L’ALTOPARLANTE BLITZMAX!

Potrai gustarti le tue canzoni preferite in un modo unico grazie a questo prodotto. Basti solo pensare, fattore importante da dire, che la sola potenza di un singolo diffusore è di 30W. Il tutto grazie, anche, al supporto di due diffusori per il raggruppamento (TWS). Da sottolineare, anche, il fatto che il prodotto è stato progettato con dei diffusori stereo surround 3D a bassa latenza e zero distorsione in alta qualità.

Importante da dire il fatto che il prodotto in questione è stato realizzato con una particolare modalità di regolazione dell’equalizzazione: EQ, Vocal e Mid-Bass. Inoltre, potrai selezionare la modalità di bilanciamento tramite il pulsante sulla superficie del diffusore.

L’Altoparlante Bluetooth della BlitzMax è stato realizzato con una particolare tipologia di gomma molto resistente. Da sottolineare il fatto che il prodotto è resistente agli urti, alle cadute ed, anche, all’acqua. Non farti scappare questa occasione, stiamo parlando di uno strumento molto interessante che potrebbe farti passare tanti momenti belli e divertenti.

Da sottolineare il fatto che gli altoparlanti WA4 sono piccoli, leggeri e facili da trasportare. Non appunto sottolineo le sue dimensioni: 215 x 55 x 68 mm. Un’altra caratteristica interessante è quella del microfono incorporato che può essere utilizzato per effettuare chiamate e attivare l’assistente vocale.

Potrai ascoltarti le tue canzoni ovunque nel migliore dei modi. Questo è il momento perfetto per acquistare l’ultimo modello dell’Altoparlante Bluetooth della BlitzMax, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante.

