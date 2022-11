Arbre Magique prezzo MAI VISTO per 3 pezzi

Qualità superiore e vero e proprio marchio di fabbrica: acquista 3 pezzi di Arbre Magique Mango e Papaya su Amazon risparmiando quasi 2€ per 3 pezzi.

È il profumatore per auto più famoso e più venduto il tutto il mondo, e oggi puoi acquistarne 3 pezzi a un prezzo quasi simbolico di sole 6,38€ risparmiando 1,60€ su Amazon. Nella profumazione esotica e irresistibile Mango e Papaya, che sapranno ricordarti certamente i caldi e intensi mesi estivi appena passati, i profumatori Arbre Magique hanno un potere deodorante che dura fino a 7 settimane e che renderanno ogni ingresso nella tua auto piacevole e confortevole.

Arbre Magique è un marchio garanzia di successo, dalle funzionalità semplicissime e super efficaci. Basta aprire leggermente l’involucro in plastica e appendere il famoso alberello profumato dove preferisci per assicurarti due mesi di profumo intenso e paradisiaco. Soprattutto con la profumazione Mango e Papaya, dolce e al contempo esotica, sinonimo di freschezza e libertà.

Profumazione intensa per 7 settimane

L’offerta che trovi su Amazon comprende 3 pezzi, ognuno dei quali ha una profumazione lunga 7 settimane. Per sole 6,38€ ti assicurerai per 21 settimane (oltre 5 mesi) l’abitacolo della tua automobile profumatissimo e fresco. Una sorta di piccola aromaterapia da macchina, che ti accoglierà ogni giorno con un sentore di Mango e Papaya irresistibile e che ti farà innamorare ancora di più dell’alberello più famoso del mondo.

Nella sua colorazione rossa, gialla e arancione, la confezione da 3 pezzi di Arbre Magique alla doppia profumazione di Mango e Papaya ti aspetta su Amazon a sole 6,38€ per un risparmio del 5% e mesi e mesi di odore celestiale e avvolgente. Non lasciarti sfuggire quest’occasione e prova tutte le profumazioni alternative Arbre Magique per la tua auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.