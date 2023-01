Appunti in un modo Smart, GENIALATA su Amazon a meno di 30 euro!

Potrai prendere i tuoi appunti in un modo unico grazie a questo prodotto. Sulla piattaforma di Amazon potresti trovarlo ad un prezzo molto interessante. Sto parlando dell’ultimo modello di Taccuino per Appunti Elettronico della General Office. Non farti scappare questo prodotto, i vantaggi che apporterebbe alla tua vita sono innumerevoli. Inoltre, potrai prendere appunti in un modo Smart e comodo.

Appena ho trovato questa offerta ho voluto subito condividerla con voi, l’accessorio della nota marca è consigliato sia a coloro che studiano ma anche per coloro che lavorano. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon troverai il tutto ad un prezzo super. Non appunto, potrai acquistare il Quaderno per Appunti Digitali a soli 29.36 euro. Approfittane subito, non so per quanto tempo possa rimanere a questo prezzo. Inoltre, potrai usufruire della possibilità della spedizione gratuita.

PRENDI APPUNTI CON IL TACCUINO ELETTRONICO!

Importante da dire il fatto che questo accessorio è riutilizzabile grazie allo speciale inchiostro cancellabile della penna che ti verrà fornita. Un aspetto importante sarà l’applicazione gratuita per iOS e Android, disponibile su App Store e Google Play, che ti permetterà di scansionare le pagine del taccuino dalla fotocamera. Non farti scappare il Taccuino per Appunti Elettronico, non te ne pentirai.

Una volta arrivati a quel punto potrai decidere te cosa fare con la tua pagina di appunti. Da sottolineare la tecnologia con la quale è stato costruito il tutto, grazie al riconoscimento del testo OCR potrai convertire il testo scritto a mano in testo modificabile. Da sottolineare il miglioramento automatico delle pagine di testo fotografate: per una migliore leggibilità e nitidezza dei testi

Una delle caratteristiche principali è il fatto dell’essere portatile. Non appunto, grazie alle sue dimensioni (148 x 215 x 12 mm), potrai portare sempre con te questo prodotto. Quest’accessorio è un raccoglitore ad anelli, dove i fogli sono di formato A5 con 50 pagine patinate: 25 foderato e 25 punteggiato.

Prendi gli appunti in un modo unico. Questo è il momento perfetto per acquistare il Taccuino per Appunti Elettronico della General Office, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

