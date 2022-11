Apple Carplay diventa Wireless con questo gadget su Amazon

La comodità di avere Apple CarPlay nella propria auto è innegabile, quindi perché privarsene quando è disponibile un piccolo adattatore che ti permetterà di utilizzarlo in qualunque auto? E sicuramente conviene farlo adesso, dato che puoi applicare un coupon di 19€ sul prezzo di listino.

Porta CarPlay ovunque vuoi tu con Carlinkit Apple Carplay Wireless

Con questo prodotto potrai finalmente utilizzare tutte le funzioni di Apple CarPlay, come il controllo vocale, la navigazione GPS, Apple Music, Siri, iTunes e molto altro ancora. Per un periodo limitato, puoi approfittare di un’interessante promozione offerta da Amazon, che ti propone un coupon da 19€ per il Carlinkit Apple Carplay Wireless.

Una volta collegato l’adattatore, non dovrai neanche preoccuparti di estrarre lo smartphone, dato che, una volta accoppiati quest’ultimo e l’adattatore per la prima volta, questi si collegheranno automaticamente ogni volta.

Per montare l’adattatore basta collegarlo alla porta USB dell’auto. Se non ne dispone, dovresti procurarti un adattatore USB per l’accendisigari.

Altro aspetto da non sottovalutare è la garanzia offerta dal produttore, che dura un anno e che ti protegge da eventuali malfunzionamenti.

Prima di acquistare il prodotto, però, verifica che la tua auto supporti la funzione Apple CarPlay cablata, dato che questo adattatore è utilizzabile solo in presenza di questa.

Da evidenziare il design a basso consumo energetico, così da non rischiare l’esaurimento della batteria dell’auto e adotta certificazione a 2,4 Ghz e la trasmissione dati a 5 Ghz, così da offrire sempre una connessione stabile.

Hai sempre desiderato di avere CarPlay nella tua auto, ma senza che questa sia compatibile? Finalmente, puoi realizzare questo tuo desiderio ad un prezzo scontato, grazie al coupon di 19€ offerto da Amazon.

