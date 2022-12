Amante delle GRIGLIATE? Cucina la carne come si deve con questo TERMOMETRO BLUETOOTH

Ami organizzare grigliate tra amici e ti piace cucinare la carne come si deve? Stai aspettando con ansia l’arrivo della primavera per inaugurare il tuo nuovo barbecue? Oggi, puoi trovare questo gadget geniale per cucinare la carne, il termometro bluetooth di Meater. Lo trovi su Amazon a soli 129€.

Se vuoi cucinare la carne come si deve, questo termometro ti può garantire una buona riuscita. Questo strumento possiede un raggio esteso fino anche a 50 metri di distanza. Un termometro senza fili, perfetto per tutte le cotture all’aperto.

Potrai collegare il dispositivo al tuo smartphone, oppure controllare tutto tramite l‘app apposita. Le tue cotture saranno sempre monitorate tramite telefono, oppure Alexa, o tramite pc. Questo prodotto contiene ben due sensori e una sonda, lo potrai lavare in lavastoviglie senza problemi. E tramite il sistema di cottura guidata potrai seguire tutte le fasi del processo.

Se vuoi provare a cucinare carne ottima, trovi questo prodotto ad un prezzo mai visto prima, con tanto di coupon del 18% su Amazon. Dimenticati la carne troppo gommosa o dura, con questo termometro la cucinerai come al ristorante, ma a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.