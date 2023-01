Altoparlante Bluetooth, DIVERTIMENTO assicurato!

Ascolta la tua musica con i tuoi amici ovunque voi vogliate. Potrete farlo con l’ultimo modello di Altoparlante Bluetooth della BlitzMax. Su Amazon lo potrai trovare ad un prezzo molto interessante. Non so per quanto tempo possa durare questa opportunità, quindi approfittane subito prima che scada.

Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potrai trovare questo prodotto ad un prezzo molto interessante. Potrai acquistare a 59.99 euro questo prodotto. Se decidessi di acquistarlo adesso potresti risparmiare grazie alla possibilità di applicare il coupon sconto del 20%. Approfittane, non farti scappare questa opportunità.

DIVERTITI CON L’ALTOPARLANTE BLUETOOTH

Nonostante le dimensioni modeste avrai in mano un prodotto che ti farà impazzire dalla gioia. Il tutto è possibile grazie alla potenza data dal suo nuovo design. Bisogna dire che la potenza di un singolo diffusore è di 30W, inoltre vi è il supporto di due diffusori per il raggruppamento. Quest’ultimi, se collegati, danno una potenza di riproduzione da 60W.

All’interno del prodotto troverai già integrato il particolare chip DSP. Quest’ultimo permette una triplice modalità di regolazione dell’equalizzazione: EQ, Vocal, Mid-Bass. Per esempio la modalità di bilanciamento può essere selezionata tramite il pulsante sulla superficie dell’altoparlante bluetooth.

Importante da sottolineare i materiali che compongono l’altoparlante della nota marca, non appunto quest’ultimo è realizzato in gomma. Questa permette una presa più solida del prodotto, una forte resistenza agli urti ed anche una impermeabilità.

La qualità con il piccolo altoparlante WA4 è assicurata. Tralasciando la facilità di trasporto, avrai in mano un prodotto molto interessante che non dovresti far scappare. Importante da dire la possibilità, molto affidabile e veloce, di connessione Bluetooth. In questo modello della BlitzMax potrai trovare un particolare microfono incorporato che può essere utilizzato per effettuare chiamate oppure per attivare l’assistente vocale del telefono.

Ascolta la tua musica ovunque. Questo è il momento perfetto per acquistare l’Altoparlante Bluetooth della BlitzMax, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai acquistarlo ad un prezzo veramente speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.