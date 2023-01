Addio ai fili con l’Adattatore CarPlay senza fili in super SCONTO

Se non riesci a fare a meno di utilizzare Apple CarPlay all’interno della tua vettura, ma il tuo desiderio più grande è sbarazzarti di fili vari, la soluzione che fa per te è qui: l’Adattatore CarPlay senza fili scontato del 35% su Amazon!

Finalmente CarPlay senza fili

Ovviamente, potrai utilizzare questo prodotto solamente su quei modelli di auto che supportano Apple CarPlay cablato. Questo adattatore non andrà a cambiare nulla delle funzionalità di CarPlay, ma semplicemente la modalità di connessione.

Infatti, potrai finalmente dire addio a ingombranti fili da collegare al tuo smartphone, per cominciare a connetterti in modalità wireless.

Quindi, con l’Adattatore CarPlay senza fili avrai tutte le funzioni dell’iPhone direttamente sul display della tua auto, come controllo vocale, navigazione GPS, Spotify/Apple Music e l’app telefono per le chiamate.

Una comodità non indifferente che ti garantirà questo prodotto è la connessione automatica: non dovrai neanche più estrarre il tuo smartphone dalla tasca, dato che, una volta accoppiato per la prima volta, il tuo iPhone si connetterà direttamente al veicolo.

Per iniziare ad utilizzare l’adattatore, dovrai semplicemente collegarlo alla porta USB della tua vettura.

Il prodotto include, oltre all’adattatore, anche un cavo USB di tipo C e un manuale delle istruzioni.

L’azienda madre offre una garanzia di un anno su questo dispositivo e offre assistenza post-vendita continua. Per qualsiasi domanda o perplessità sul prodotto, non esitare a contattare l’assistenza tramite Amazon.

Acquistare l’Adattatore CarPlay senza fili è un’ottima idea per sbarazzarti dei fili che riempiono la tua auto, che tendono a rompersi in poco tempo, obbligandoti a ricomprarli periodicamente.

Solo per un periodo limitato, puoi comprare questo interessante prodotto a buon prezzo, grazie allo sconto del 35% di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.