Addio ai cavi di ricarica con il Caricatore Wireless in PROMOZIONE

Se sei stanco di dover utilizzare i classici alimentatori a cavo per la ricarica del tuo smartphone e doverli riacquistare ogni qualvolta questi si rompono?

La soluzione che fa per te è qui ed è offerta a un prezzo speciale, grazie allo sconto del 15% di Amazon.

Finalmente la ricarica senza fili per il tuo smartphone

Il Caricatore Wireless è dotato di componenti di alta qualità e chip smart, che garantiscono delle avanzate tecnologie di protezione da sovracorrente, sovratensione e sovraccarico, ma anche di controllo della temperatura, molto utile in caso di carica multipla.

Questo caricatore è compatibile con i seguenti dispositivi:

iPhone 14

iPhone 13

iPhone 12

iPhone SE 2020

iPhone 11/Pro/Pro Max

iPhone X/XS/XS Max/XR

iPhone 8/8+

Samsung S21

Samsung S20/s20+

Samsung Note 10/10+

Samsung S10/S10+/S10E

Attenzione: l’adattatore non è incluso, quindi se lo smartphone in questione non supporta la tecnologia wireless, è necessario dotarsi di adattatore QC3.0 per la ricarica rapida.

Il Caricatore Wireless consiste in un pad portatile e super sottile, con uno spessore di soli 6,5 mm, così da metterlo facilmente in tasca o ovunque tu desideri.

Potrai ricaricarlo attraverso il cavo USB di tipo C incluso con il prodotto.

L’indicatore LED al di sopra del Caricatore Wireless ti segnalerà lo stato di carica. Quando il LED è blu, il telefono è in carica, mentre se è verde, la carica è terminata.

Il Caricatore Wireless include, oltre al pad per la ricarica wireless, anche un cavo USB di tipo C e un manuale per le istruzioni.

Con il Caricatore Wireless ti assicurerai una ricarica super veloce e senza dover utilizzare più cavi vari per la ricarica.

Approfittando oggi dello sconto del 15% di Amazon, potrai assicurarti questo interessante prodotto a soli 11,89€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.