Adattatore CarPlay senza fili: prezzo BOMBA su Amazon

Con l’Adattatore CarPlay senza fili potrai finalmente utilizzare tutte le funzionalità del sistema di infotainment di casa Apple, senza dover utilizzare cavi vari, che tendono a rompersi molto facilmente con l’uso in auto.

Finalmente Apple CarPlay senza fili

Chiaramente, non potrai utilizzare questo dispositivo se la tua vettura non supporta Apple CarPlay cablato. Infatti, questo adattatore cambia semplicemente la modalità di connessione, sostituendo quella cablata con quella wireless, così da sbarazzarsi una volta per tutte dell’ingombrante cavo USB.

Dopo aver accoppiato per la prima volta il tuo smartphone, questo si connetterà automaticamente ogni volta che accendi il veicolo, quindi non dovrai neanche estrarlo.

In questo modo, potrai visualizzare tutte le funzioni di CarPlay istantaneamente, quindi Siri, mappe, app di musica, telefono e app di messaggistica.

Ovviamente, per iniziare ad utilizzare l’Adattatore CarPlay senza fili dovrai semplicemente collegarlo alla porta USB della vettura.

Il prodotto è garantito per un anno, inoltre, l’azienda madre mette a disposizione della clientela un supporto tecnico professionale, che ti aiuterà per qualsiasi dubbio o problematica relativa al prodotto.

Potrai contattarlo facilmente attraverso Amazon e ricevere una risposta nel giro di 24 ore.

Il prodotto include, oltre all’Adattatore CarPlay senza fili, una cavo dati di tipo A-C e un manuale per le istruzioni.

