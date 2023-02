ACQUISTA ORA Tablet Yestel su Amazon!

Non farti scappare questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Sulla piattaforma di Amazon potrai trovare ad un prezzo imperdibile l’ultimo modello del Tablet della Yestel. Non farti scappare questa occasione, se lo acquisti oggi potrai usufruire del coupon sconto da 11 euro. Affrettati, non so per quanto tempo possa durare questa possibilità.

TABLET YESTEL, SU AMAZON OCCASIONE SUPER!

Non farti scappare questo prodotto, sono certo che te ne innamorerai velocemente. Basti solo pensare che il Tablet della Yestel è dotato del sistema operativo Android 11 con processore a 8 core. Tali caratteristiche ti garantiranno una forte stabilità e compatibilità per un funzionamento regolare dei tablet, riducendo al contempo il consumo energetico. Fai la scelta giusta e non farti sfuggire il tutto.

Avrai più spazio a tua disposizione grazie ai 4 GB di RAM incorporati ed i 64 GB di ROM. Inoltre, il prodotto in questione supporta l’espansione della memoria da 4 a 256 GB. Fai la scelta giusta, non farti scappare questo bellissimo strumento.

Il Tablet della Yestel adotta uno schermo IPS da 2,5D da 10,1 pollici che ti permetterà di visualizzazione a colori chiara e ricca in diversi ambienti. Interessante il fatto che il tutto è stato realizzato con una funzione di protezione degli occhi e una funzione di filtro della luce blu. Da non sottovalutare il fatto che il prodotto della nota marca adotta una nuova tecnologia touch. Vai in fretta, non te ne pentirai.

Da segnalare il fatto che questo prodotto supporta il Wi-Fi a 2,4 Ghz e 5 Ghz. Inoltre, non dovrai preoccuparti della questione batteria dato che il tablet ha una batteria da 6000mAh prolunga la durata del tablet e riduce il consumo di energia.

Non farti scappare questo accessorio, sono certo che ti farà avere diversi vantaggi. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello del Tablet della nota marca, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.