ACQUISTA ORA Autoradio ATOTO su Amazon!

AUTO PIU’ SMART CON L’AUTORADIO ATOTO!

L'autoradio ATOTO A6G2A7PF ha un doppio DIN e supporta il sistema Android. Il prodotto in questione è stato realizzato con lo scopo finale di poterti permettere di utilizzare il telefono nel veicolo in un modo sicuro, intuitivo e conveniente. Inoltre, è possibile e disponibile l'opzione di collegamento di mirroring con il telefono.

L'accessorio in questione è stato realizzato in modo tale da poter leggere un massimo di 512 GB di memoria USB esterna o un'unità SSD da 2 TB per la riproduzione multimediale. Inoltre, il tutto è dotato di una impostazione EQ multi-banda che ha la funzione di correzione del tempo.

L'autoradio ATOTO è stato realizzato con due chip Bluetooth: uno per le chiamate in vivavoce e lo streaming di musica A2DP e l'altro per il tethering Bluetooth. Potrai fare diverse decisioni durante la guida grazie al fatto che tale prodotto può essere aggiunto per il controllo wireless.

Il display del prodotto in questione misura 172 mm x 97 mm ed è compatibile con quasi tutti i kit dash con doppia apertura DIN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.