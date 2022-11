Accessori GENIALI per Bicicletta: 8 gadget in FORTE SCONTO

Bici tradizionali e bici elettriche sono una valida alternativa all’auto, specialmente per spostamenti brevi e zone a traffico limitato. Alle bici moderne possono essere affiancati tantissimi accessori differenti per migliorare l’esperienza di utilizzo, come i gadget inclusi nel bundle in questione. Si tratta di un kit di ben 8 accessori per bici, ad un prezzo interessante in offerta a 24,99€, con il 10% di risparmio grazie al coupon presente in pagina.

Il kit in questione include i seguenti gadget:

Luce anteriore bianca

Luce anteriore rossa

Portaborraccia

Lucchetto antifurto

Specchietti

Borsa manubrio

Supporto per smartphone

Campanello da manubrio

Personalizza la bici con tanti accessori

I gadget inclusi in questo folto bundle sono davvero interessanti ed ampiano notevolmente la comodità d’uso della bicicletta, sia tradizionale che elettrica.

Sfruttando lo sconto del 10% su Amazon, ci si porta a casa una borsa per bici con supporto per smartphone, comoda per trasportare chiavi ed altri gadget senza doversi riempire le tasche o portarsi dietro uno zaino. Poi troviamo un comodo lucchetto, perfetto per allontanarsi dalla propria bici senza preoccuparsi di eventuali furti, grazie allo sblocco tramite combinazione a 5 cifre.

Il kit include anche un comodo portaborraccia, un campanello da manubrio, un paio di specchietti retrovisori e 2 potenti luci posteriori. Quest’ultimo gadget consente di muoversi di notte in totale sicurezza, risultanto ben visibile anche al buio, sia in strada che in altre ambientazioni.

Oggi è possibile acquistare il fantastico kit di accessori per bici approfittando di un’ottima offerta su Amazon. Lo sconto del 10% ci permette di acquistare il prodotto a soli 24,99€, con spedizione inclusa e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi per i clienti abbonati al celebre servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.