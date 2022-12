A Natale regala lo Smartbox “Cantine d’Italia”

Quando si è a corto idee basta ricordarsi che esiste uno Smartbox per tutti i gusti e per ogni tasca. SI tratta di un regalo davvero bello e apprezzato poiché consente a chi lo riceve di vivere un’esperienza davvero unica svolgendo un’attività che con molta probabilità non avrebbe mai svolto senza un piccolo aiutino. In particolare per gli amanti del vino proponiamo lo Smartbox “Cantine d’Italia”. Disponibile adesso su Amazon a soli 39,90 euro una degustazione di vini per 2 persone.

Smartbox, un regalo che conquista tutti

Uno smartbox è davvero un’idea regalo molto originale e versatile poiché consente a chi lo riceve di scegliere il percorso/esperienza/attività che più interessa e che più risponde alle proprie esigenze.

In particolare nello Smartbox “Cantine d’Italia” sono presenti bene 200 diverse esperienze enogastronomiche tra cui scegliere in tipiche cantine d’Italia. L’esperienza consiste essenzialemente in una raffinatissima degustazione di vini per 2 persone.

Questo cofanetto regalo offre fino a 3 anni e 3 mesi di validità, con cambio gratuito e rinnovo illimitato perciò estrema liberta e flessibilità nell’utilizzo. Ciò rende questo prodotto un’idea regalo perfetta per coloro che vogliono riscoprire l’Italia e i suoi prodotti di pregio e punta come appunto il vino e il cibo in generale.

Ogni cofanetto regalo Smartbox si presenta in un’elegante confezione contenente il regalo, senza indicazione di prezzo, e una guida cartacea con tutte le informazioni relative alle esperienze che si possono fare e le istruzioni per usufruire del servizio selezionato.

Acquista ora su Amazon lo Smartbox “Cantine d’Italia” e regala un’esperienza unica a soli 39,90 euro.

